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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Рефери поскользнулся при попытке остановить бой после нокаута и пролетел между бойцами

Курьезный эпизод с участием рефери произошел во время турнира по смешанным единоборствам в Сербии (Serbian Battle Championship 28), сообщает Eurosport.

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Славолюб Митич нокаутировал Адриана Радовановича ударом в голову, а в следующий момент главным героем боя стал судья. Он побежал к бойцам, показывая, что поединок окончен, но поскользнулся и эпично полетел на настил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако рефери не растерялся — с невозмутимым видом он быстро поднялся и проверил состояние проигравшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

Serbian Battle Championship — профессиональный MMA-промоушен, базирующийся в Нови-Саде.

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