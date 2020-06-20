Рефери поскользнулся при попытке остановить бой после нокаута и пролетел между бойцами
Курьезный эпизод с участием рефери произошел во время турнира по смешанным единоборствам в Сербии (Serbian Battle Championship 28), сообщает Eurosport.
Курьезный эпизод с участием рефери произошел во время турнира по смешанным единоборствам в Сербии (Serbian Battle Championship 28), сообщает Eurosport.
Славолюб Митич нокаутировал Адриана Радовановича ударом в голову, а в следующий момент главным героем боя стал судья. Он побежал к бойцам, показывая, что поединок окончен, но поскользнулся и эпично полетел на настил.
Однако рефери не растерялся — с невозмутимым видом он быстро поднялся и проверил состояние проигравшего.
Serbian Battle Championship — профессиональный