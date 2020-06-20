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13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC потребовал 15 миллионов долларов за поединок против чемпиона

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Пауло Коста потребовал 15 миллионов долларов за поединок против новозеландца Исраэла Адесаньи. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

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Источник: AFP 2020

18 июня боец заявил, что рассчитывает на гонорар «как у Джона Джонса», занимающего первую строчку рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 19 июня Коста подтвердил, что не отказывается от своих слов и вдобавок рассчитывает на процент с платных просмотров (PPV).

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Адесанья — действующий чемпион UFC в среднем весе. Коста неоднократно выражал желание подраться с новозеландцем.

Джонс вступил в конфликт с руководством UFC из-за недовольства размерами гонораров в организации. Кульминацией скандала стал отказ бойца от титула чемпиона в полутяжелом весе.

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Коста ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На его счету 13 побед, 5 из них — в UFC.

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