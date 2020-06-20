Боец UFC потребовал 15 миллионов долларов за поединок против чемпиона
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Пауло Коста потребовал 15 миллионов долларов за поединок против новозеландца Исраэла Адесаньи. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Пауло Коста потребовал 15 миллионов долларов за поединок против новозеландца Исраэла Адесаньи. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
18 июня боец заявил, что рассчитывает на гонорар «как у Джона Джонса», занимающего первую строчку рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 19 июня Коста подтвердил, что не отказывается от своих слов и вдобавок рассчитывает на процент с платных просмотров (PPV).
Адесанья — действующий чемпион UFC в среднем весе. Коста неоднократно выражал желание подраться с новозеландцем.
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Коста ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На его счету 13 побед, 5 из них — в UFC.