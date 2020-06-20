Боец UFC потребовал 15 миллионов долларов за поединок против чемпиона

Источник: AFP 2020

18 июня боец заявил, что рассчитывает на гонорар «как у Джона Джонса», занимающего первую строчку рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 19 июня Коста подтвердил, что не отказывается от своих слов и вдобавок рассчитывает на процент с платных просмотров (PPV).

Адесанья — действующий чемпион UFC в среднем весе. Коста неоднократно выражал желание подраться с новозеландцем.

Джонс вступил в конфликт с руководством UFC из-за недовольства размерами гонораров в организации. Кульминацией скандала стал отказ бойца от титула чемпиона в полутяжелом весе.

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Коста ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На его счету 13 побед, 5 из них — в UFC.