Американский боец Блэйдс назвал Волкова очень сильным соперником

«Это невероятно сильный парень, у него мощные ноги, — сказал Блэйдс. — Я старался переводить в борьбу, но это отнимало очень много сил. Не зря Волков был близок к титульному бою, он тяжеловес очень высокого уровня. Сейчас я просто счастлив победе».