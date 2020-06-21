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12:16 (мск), источник: ТАСС

Президент UFC Уайт раскритиковал Блэйдса за бой с Волковым

ТАСС, 21 июня. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал американца Кертиса Блэйдса за поединок с россиянином Александром Волковым. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции.

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Источник: AP 2020

Блэйдс в преддверии поединка критиковал UFC за то, что организация недостаточно платит бойцам.

«Когда ты всю неделю говоришь неприятные вещи, а потом проводишь такой бой, то выглядишь глупо», — сказал Уайт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок в тяжелом весе между Волковым и Блэйдсом прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

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