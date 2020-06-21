Президент UFC Уайт раскритиковал Блэйдса за бой с Волковым

Источник: AP 2020

Блэйдс в преддверии поединка критиковал UFC за то, что организация недостаточно платит бойцам.

«Когда ты всю неделю говоришь неприятные вещи, а потом проводишь такой бой, то выглядишь глупо», — сказал Уайт.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc016bc71395e4a1deda" data-vnd="bc016bc71395e4a1deda" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc016bc71395e4a1deda" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок в тяжелом весе между Волковым и Блэйдсом прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.