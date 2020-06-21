Глава UFC Уайт: Макгрегор пока не планирует возобновлять карьеру
ТАСС, 21 июня. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор пока не планирует возобновлять карьеру. Об этом во время
ТАСС, 21 июня. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор пока не планирует возобновлять карьеру. Об этом во время
7 июня 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды.
«На данный момент он завершил карьеру», — сказал Уайт.
Ранее Уайт заявил, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).