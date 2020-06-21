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12:19 (мск), источник: ТАСС

Глава UFC Уайт: Макгрегор пока не планирует возобновлять карьеру

ТАСС, 21 июня. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор пока не планирует возобновлять карьеру. Об этом во время онлайн-конференции заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

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Источник: AP 2020
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фотографий
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фотографий
Яркие кадры эпатажного ирландского бойца UFC.

7 июня 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды.

«На данный момент он завершил карьеру», — сказал Уайт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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