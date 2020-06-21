Волков за бой с Блейдсом заработал $ 80 тыс
Боец UFC Александр Волков заработал $ 80 тыс. за поединок с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3.
Боец UFC Александр Волков заработал $ 80 тыс. за поединок с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3.
Напомним, россиянин уступил сопернику решением судей. Блейдс получил чек на $ 180 тыс.
Отметим, что больше всех за турнир заработал ветеран лиги Джим Миллер — $ 208 тыс. Гонорары всех участников шоу представлены ниже.
Кёртис Блейдс — $ 180 тыс.
Александр Волков — $ 80 тыс.
Джош Эмметт — $ 152 тыс.
Шейн Бургос — $ 75 тыс.
Ракель Пеннингтон $ 126 тыс.
Марион Рино — $ 38 тыс.
Белал Мухаммад — $ 100 тыс.
Джим Миллер — $ 208 тыс.
Рузвельт Робертс — $ 25 тыс.
Бобби Грин — $ 72 тыс.
Клэй Гуида — $ 73 тыс.
Тешиа Торрес — $ 96 тыс.
Бриенна ван Бурен — $ 14 тыс.
Оскар Пьехота — $ 20 тыс.
Джиллиан Робертсон — $ 50 тыс.
Кортни Кейси — $ 53 тыс.
Джастин Джейнс — $ 24 тыс.
Фрэнк Камачо — $ 25 тыс.
Лорен Мерфи — $ 76 тыс.
Роксан Модаффери — $ 50 тыс.
Остин Хаббард — $ 50 тыс.
Макс Рошкопф — $ 12 тыс.
Источник: MMA Fighting