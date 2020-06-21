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10:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Волков прокомментировал поражение от американца на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кертиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Спортсмен обратился к болельщикам в сториз своего Instagram.

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Источник: Reuters

По мнению 31-летнего тяжеловеса, ему удалось переломить ход поединка и «забрать два последних раунда». Волков отметил, что в целом доволен подготовкой. Россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку. «Постараюсь вернуться к тренировкам, как только окажусь в Москве», — заявил Волков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский тяжеловес потерпел поражение судейским решением. 29-летний Блэйдс превзошел россиянина по количеству ударов и тейкдаунам. Для Волкова поражение стало вторым в рамках промоушена.

Для американца это уже третий успех в поединке против российских бойцов. На счету Блэйдса победы над Алексеем Олейником и Шамилем Абдурахимовым.

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