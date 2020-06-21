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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Муравьи пытаются затоптать слона». Шлеменко — про критику Волкова в соцсетях

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал критику в соцсетях, которая обрушилась на Александра Волкова после поражения от Кертиса Блейдса.

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Источник: РИА "Новости"

Волков (31−8) проиграл Блейдсу (14−2) единогласным решением судей в ночь на 21 июня на турнире UFC on ESPN 11.

— Это что, в первый раз что ли? Его еще в Bellator критиковали, говорили, что ему там нечего делать, — сказал Шлеменко «СЭ». — Так что все привычно. Да и что это за критика? Никто же ничего не предлагает. Тебя критикуют, пинают как хотят — как муравьи пытаются затоптать слона. Это глупые люди, которые пытаются самоутвердиться. (Михаил Потапов).

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