«Муравьи пытаются затоптать слона». Шлеменко — про критику Волкова в соцсетях

— Это что, в первый раз что ли? Его еще в Bellator критиковали, говорили, что ему там нечего делать, — сказал Шлеменко «СЭ». — Так что все привычно. Да и что это за критика? Никто же ничего не предлагает. Тебя критикуют, пинают как хотят — как муравьи пытаются затоптать слона. Это глупые люди, которые пытаются самоутвердиться. (Михаил Потапов).