Время меняться: почему Волкову не светит пояс UFC
Российский тяжеловес Александр Волков потерпел второе поражение в UFC в карьере, уступив американцу Кертису Блейдсу на турнире в
Российский тяжеловес Александр Волков потерпел второе поражение в UFC в карьере, уступив американцу Кертису Блейдсу на турнире в
Случайный зритель, посмотревший главный бой UFC Vegas 3, наверняка отметил бы, что Александра Волкова (31−8), грубо говоря, деклассировали. Кертис Блейдс (14−2), будучи на полторы головы ниже, но существенно шире, без
«Поединок был тяжелый. Выложился на 100 процентов в тех условиях, которые у меня были на подготовку, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя. Но немножко не хватило для того, чтобы победить, — произнес Волков в Instagram. — Травм серьезных нет, повреждений тоже не получил, поэтому буду готов вернуться к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву. Всем спасибо».
Слова Волкова про «немного не хватило для победы» и происходящее в октагоне кардинально разнятся. Блейдс в привычной для себя манере завалял Драго, но при этом в партере, если не считать тейкдауны, ровным счетом не делал ничего. Таким был план Кертиса, и россиянин это знал. Сам он намеревался повторить тот же сценарий, что и был у него в бою с Фабрисио Вердумом. Иначе говоря, позволить сопернику работать в полную силу на земле на протяжении нескольких раундов, вымотать физически, после чего подловить в стойке. В последнем раунде так и должно было произойти, только Волкову не хватило ударной мощи, а не самый выносливый американец, пусть от него этого не ожидали, даже в изможденном состоянии вновь и вновь переводил оппонента на канвас, не давая ничего делать.
Единогласным решением судей, как и следовало предположить, победу одержал Блейдс — 48−46, 48−47, 49−46.
Самое интересно, что Кертис не скрывал своих намерений и даже советовал желающим увидеть кровавую зарубу фанатам отказаться от просмотра его боя с Волковым. Он пообещал сделать из Драго «тряпичную куклу» и «валять его 25 минут» — это и произошло. Волков, несмотря на отсутствие изобретательности, все равно дал самую основательную конкуренцию Блейдсу из всех его последних соперников. Частично не сыгравший геймплан россиянина можно объяснить и отсутствием нормального тренировочного лагеря
«Мы ожидали такого боя от Блейдса, но задачи затягивать в поздние раунды не было. После
Впрочем, произошедшее никак не отменяет того, что перспективы Волкова в UFC с каждым годом становятся все менее очевидными.
В лучшую лигу мира россиянин приходил в статусе чемпиона
Это обидное и горькое поражение на год выбило Волкова из рабочего режима.
После длительного простоя Драго должен был вернуться поединком против Джуниора Дос Сантос в Москве, но соперник выбыл, в связи с чем ему на замену вышел бывший футболист, решивший стать профессиональным бойцом, Грэг Харди. От Волкова ждали декласса и, при лучшем исходе, быстрый финиш.
Но самое важное даже не то, как Волков выходит из трудных ситуаций. Ему чрезвычайно трудно противостоять соперникам с такой борцовской базой, как у Блейдса. И выйди он на чемпионский бой против Даниэля Кормье вместо Льюиса, то положительного исхода ожидать было бы куда труднее. Для титула в UFC у Драго банально слишком малый арсенал навыков. Если так проседает защита от тейкдаунов, то с борцами высокого уровня делать нечего. Они с легкостью проходят в его длинные ноги и имеют только большее преимущество.
Волкову давно советуют сменить Strela Team, к примеру, на высококлассный тренировочный зал в тех же Штатах. И резон в этом есть: нет никаких сомнений, что благодаря упорству и трудолюбию Александр способен подтянуть борьбу и другие аспекты, но реальность такова, что с точки зрения ментальности он перестал выглядеть агрессивным фаворитом, способным побеждать во что бы то ни стало вне геймплана.
После победы у Кертиса Блейдса был такой вид, словно он десять часов подряд разгружал вагоны с камнями и готов впасть в кому. Едва держась на ногах, когда как Волков оставался бодрым, даже сотрудники UFC не стали мучить американца долгими интервью. Результат дался ему огромными усилиями — ранее он никогда в карьере не доходил даже до четвертого раунда, а в этот раз выдержал всю пятираундовую дистанцию. Остается только надеяться, что без последствий для здоровья.
Ценой тому был рекорд среди тяжеловесов по количеству тейкдаунов за один бой — 14 из 25 попыток Кертиса перевода в партер оказались удачнее. Во всем ростере UFC он вошел по этому показателю в первую пятерку (абсолютный рекорд принадлежит Хабибу Нурмагомедову — 21 тейкдаун в бою с Абелем Трухильо).
«Я устал. Этот Волков — невероятно сильный парень. Мне удавалось его переводить, но это отнимало очень много сил. Всегда хороший опыт знать, что вы можете выдержать все пять раундов. Знаю, что должен работать над моими физическими кондициями после третьего раунда. Я доволен победой, Волков повержен, и я на шаг ближе к победе. Определенно я жду боя Стипе Миочич — Даниэль Кормье, потому что сейчас не вижу соперников для себя», — цитирует Блейдса MMA Fighting.
Блейдс, так или иначе, что обещал сделать с Волковым, то и сделал. Нравится это
«Он победил, но он много говорил на неделе о том, как он раскатает соперника, как мало ему платят. А в итоге он устал к пятому раунду. Как его можно поставить перед Франсисом в очереди на титул после двух поражений от Нганну? Да, его рассмотрят как кандидата на титульный бой. Но на его месте я бы не сидел без дела, после такого боя как сегодня. Кертис мне нравится, но он неправильно относится к работе. Если треплешься и показываешь такой бой, то выглядишь глупо», — считает Уайт.
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Жанна Однозеркина