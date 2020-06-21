Время меняться: почему Волкову не светит пояс UFC

Источник: Reuters

Работа на удаленке

Случайный зритель, посмотревший главный бой UFC Vegas 3, наверняка отметил бы, что Александра Волкова (31−8), грубо говоря, деклассировали. Кертис Блейдс (14−2), будучи на полторы головы ниже, но существенно шире, без какого-либо сопротивления валял пять раундов россиянина на канвасе. Но не все так просто.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--63eb5fb8aba205cc91f1" data-vnd="63eb5fb8aba205cc91f1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=63eb5fb8aba205cc91f1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Поединок был тяжелый. Выложился на 100 процентов в тех условиях, которые у меня были на подготовку, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя. Но немножко не хватило для того, чтобы победить, — произнес Волков в Instagram. — Травм серьезных нет, повреждений тоже не получил, поэтому буду готов вернуться к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву. Всем спасибо».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CBr7-ZoHSOg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CBr7-ZoHSOg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBr7-ZoHSOg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-21T06:08:17+00:00">20 Июн 2020 в 11:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Слова Волкова про «немного не хватило для победы» и происходящее в октагоне кардинально разнятся. Блейдс в привычной для себя манере завалял Драго, но при этом в партере, если не считать тейкдауны, ровным счетом не делал ничего. Таким был план Кертиса, и россиянин это знал. Сам он намеревался повторить тот же сценарий, что и был у него в бою с Фабрисио Вердумом. Иначе говоря, позволить сопернику работать в полную силу на земле на протяжении нескольких раундов, вымотать физически, после чего подловить в стойке. В последнем раунде так и должно было произойти, только Волкову не хватило ударной мощи, а не самый выносливый американец, пусть от него этого не ожидали, даже в изможденном состоянии вновь и вновь переводил оппонента на канвас, не давая ничего делать.

Читайте также Волков за бой с Блейдсом заработал $ 80 тыс

Единогласным решением судей, как и следовало предположить, победу одержал Блейдс — 48−46, 48−47, 49−46.

Самое интересно, что Кертис не скрывал своих намерений и даже советовал желающим увидеть кровавую зарубу фанатам отказаться от просмотра его боя с Волковым. Он пообещал сделать из Драго «тряпичную куклу» и «валять его 25 минут» — это и произошло. Волков, несмотря на отсутствие изобретательности, все равно дал самую основательную конкуренцию Блейдсу из всех его последних соперников. Частично не сыгравший геймплан россиянина можно объяснить и отсутствием нормального тренировочного лагеря из-за проблем с коронавирусом, который по сути превратился в практически полностью домашнюю подготовку. То есть спарринг-партнер уровня Блейдса у него отсутствовал, а помогали лишь соотечественники Алексей Павлович и Сергей Билостенный.

«Мы ожидали такого боя от Блейдса, но задачи затягивать в поздние раунды не было. После второго-третьего Кертис устал, мы забрали четвертый и пятый. Еще бы 20 секунд в четвертом, и Саня бы забил его», — приводит слова тренера Волкова Тараса Кияшко Sports.ru.

Так получилось, что множество факторов в действительности наложились друг на друга, и это вылилось в результат. У Волкова были все шансы победить Блейдса, придуманный план был вполне осуществим, но и перехитрить Кертиса никак не удалось.

Читайте также Глава UFC Уайт: Макгрегор пока не планирует возобновлять карьеру

Непригодный для пояса

Впрочем, произошедшее никак не отменяет того, что перспективы Волкова в UFC с каждым годом становятся все менее очевидными.

В лучшую лигу мира россиянин приходил в статусе чемпиона M-Global, на родине он набил существенный рекорд 26−6 и считался одним из самых перспективных бойцов страны. Дела в UFC поначалу шли неплохо: четыре победы подряд, два бонуса и возможность подраться в претендентском бою с Дерриком Льюисом. На этом сказка Волкова, которому, к слову, пророчили звание следующего российского чемпиона промоушена, обрушилась. В главном поединке в карьере Волков три раунда избивал эпатажного ветерана и как никогда был близок к тому, чтобы спустя несколько месяцев подраться за пояс, но за 11 секунд умудрился улететь в нокаут от Льюиса.

Это обидное и горькое поражение на год выбило Волкова из рабочего режима.

После длительного простоя Драго должен был вернуться поединком против Джуниора Дос Сантос в Москве, но соперник выбыл, в связи с чем ему на замену вышел бывший футболист, решивший стать профессиональным бойцом, Грэг Харди. От Волкова ждали декласса и, при лучшем исходе, быстрый финиш.

Харди по всем статьям был андердогом, да еще и принял бой на коротком уведомлении. Оправдать ожидания не получилось: скованность и страх проиграть так, как случилось в схватке с Льюисом, заставляли Александра три раунда держать готового взорваться в любой момент соперника на дистанции и издалека прощупывать ударами. Победа была добыта решением судей, но никакого впечатляющего эффекта не оставила. Вернее сказать, даже наоборот…

Но самое важное даже не то, как Волков выходит из трудных ситуаций. Ему чрезвычайно трудно противостоять соперникам с такой борцовской базой, как у Блейдса. И выйди он на чемпионский бой против Даниэля Кормье вместо Льюиса, то положительного исхода ожидать было бы куда труднее. Для титула в UFC у Драго банально слишком малый арсенал навыков. Если так проседает защита от тейкдаунов, то с борцами высокого уровня делать нечего. Они с легкостью проходят в его длинные ноги и имеют только большее преимущество.

Волкову давно советуют сменить Strela Team, к примеру, на высококлассный тренировочный зал в тех же Штатах. И резон в этом есть: нет никаких сомнений, что благодаря упорству и трудолюбию Александр способен подтянуть борьбу и другие аспекты, но реальность такова, что с точки зрения ментальности он перестал выглядеть агрессивным фаворитом, способным побеждать во что бы то ни стало вне геймплана.

Дана не впечатлен

После победы у Кертиса Блейдса был такой вид, словно он десять часов подряд разгружал вагоны с камнями и готов впасть в кому. Едва держась на ногах, когда как Волков оставался бодрым, даже сотрудники UFC не стали мучить американца долгими интервью. Результат дался ему огромными усилиями — ранее он никогда в карьере не доходил даже до четвертого раунда, а в этот раз выдержал всю пятираундовую дистанцию. Остается только надеяться, что без последствий для здоровья.

Ценой тому был рекорд среди тяжеловесов по количеству тейкдаунов за один бой — 14 из 25 попыток Кертиса перевода в партер оказались удачнее. Во всем ростере UFC он вошел по этому показателю в первую пятерку (абсолютный рекорд принадлежит Хабибу Нурмагомедову — 21 тейкдаун в бою с Абелем Трухильо).

«Я устал. Этот Волков — невероятно сильный парень. Мне удавалось его переводить, но это отнимало очень много сил. Всегда хороший опыт знать, что вы можете выдержать все пять раундов. Знаю, что должен работать над моими физическими кондициями после третьего раунда. Я доволен победой, Волков повержен, и я на шаг ближе к победе. Определенно я жду боя Стипе Миочич — Даниэль Кормье, потому что сейчас не вижу соперников для себя», — цитирует Блейдса MMA Fighting.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CBoURSjAz8k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CBoURSjAz8k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBoURSjAz8k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Curtis Blaydes (@razorblaydes265)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-19T20:23:36+00:00">19 Июн 2020 в 1:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Блейдс, так или иначе, что обещал сделать с Волковым, то и сделал. Нравится это кому-то или нет. Но оказалось, что честность Бритвы не всем по душе. Затребовав тут же титульный бой с победителем пары Миочич — Кормье, Кертис нарвался на критику со стороны президента UFC Даны Уайта. Босса промоушена совершенно не впечатлила победа американца, а по большей части скорее не устроил стиль, в котором она была одержала. Слишком скучно и безыдейно.

Читайте также Новичок UFC девять раз попросил тренера остановить бой

«Он победил, но он много говорил на неделе о том, как он раскатает соперника, как мало ему платят. А в итоге он устал к пятому раунду. Как его можно поставить перед Франсисом в очереди на титул после двух поражений от Нганну? Да, его рассмотрят как кандидата на титульный бой. Но на его месте я бы не сидел без дела, после такого боя как сегодня. Кертис мне нравится, но он неправильно относится к работе. Если треплешься и показываешь такой бой, то выглядишь глупо», — считает Уайт.

В последний месяц тема зарплат бойцов — больная для Даны. Сразу несколько топов грозятся уходом из-за недовольства окладами, и Блейдс решил примкнуть к этому лагерю. Правда, без серьезных заявлений. И в такой ситуации в дальнейшем действительно трудно рассчитывать на титульник. Кертис ведь действительно два своих поражения в UFC потерпел от Нганну и, если ничего не поменяется, то это произойдет снова. Стилистически Бритва не прогрессирует, и Уайт это отметил. Если Волков не тот человек, который может владеть титулом UFC в тяжелом весе сейчас, то у Блейдса для этого еще меньше оснований. При лучших обстоятельствах Бритва пока может рассчитывать на победителя пары Льюис — Алексей Олейник.

Жанна Однозеркина