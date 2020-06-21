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13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Новичок UFC девять раз попросил тренера остановить бой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Роскопф неоднократно просил тренера остановить поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Эпизод опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN.

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Источник: Reuters

Во время паузы после второго раунда Роскопф девять раз попросил наставника остановить поединок. Тренер бойца пытался переубедить подопечного. В результате поединок завершился после решения инспектора. Роскопфу засчитано поражение техническим нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе обсуждения инцидента бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что новичок промоушена Роскопф согласился на поединок за пять дней до турнира. По мнению эксперта, у спортсмена кончились силы.

До дебюта в UFC американец не потерпел ни одного поражения. Роскопф продемонстрировал серию из пяти побед подряд, добытых удушающими приемами.

В главном бою турнира американец Кертис Блэйдс одолел российского тяжеловеса Александра Волкова.

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