Лучший боец UFC бросил вызов Майку Тайсону
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс обратился к
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс обратился к
32-летний американец, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бросил вызов бывшему спортсмену. Джонс выдвинул условие, согласно которому 53-летний Тайсон сперва проведет с ним поединок по боксу, а после они подерутся по правилам MMA.
«Я так тебя уважаю, что обещаю ничего не сломать», — добавил Джонс.
Джонс вступил в конфликт с руководством UFC
В апреле Тайсон заявил о готовности вернуться в ринг ради благотворительного боя. Американец приступил к усиленным тренировкам и публиковал видео, где демонстрировал и улучшенную физическую форму, и боксерские навыки. Это привлекло внимание других бывших спортсменов. Так, интерес в противостоянии с Тайсоном выразил его в прошлом соперник Эвандер Холифилд. Также о желании подраться с