Хабиб Нурмагомедов рассказал, что состояние его отца остается тяжелым

«Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, потому как он находится под аппаратами. Каждый день я его посещаю, держу его за руку, общаюсь, он жестами дает понять, что меня узнает. Я уверен во врачах, они одни из лучших в мире, у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо за все, что они делают. В этом плане очень все хорошо, просто нужно время, потому что последствия очень тяжелые и реабилитационный период будет сложным и длительным», — добавил он.