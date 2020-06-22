Хабиб Нурмагомедов заявил, что осенью проведет защиту чемпионского пояса UFC
ТАСС, 22 июня. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула осенью. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
ТАСС, 22 июня. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула осенью. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Обладателем временного титула UFC в легком весе является американец Джастин Гэтжи.
«Я готовлюсь, тренируюсь каждый день, так как я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме. Отцу точно не понравилось бы, что
Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, находится в одной из больниц в Москве. Он был госпитализирован с пневмонией, у него обнаружили коронавирус, позднее он перенес инсульт и неделю пробыл в коме.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.