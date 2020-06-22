Хабиб Нурмагомедов заявил, что осенью проведет защиту чемпионского пояса UFC

«Я готовлюсь, тренируюсь каждый день, так как я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме. Отцу точно не понравилось бы, что из-за него я пропускаю тренировки, в этом я уверен. Тренировки помогают мне снять стресс, отвлечься от всего. Осенью вернемся и будем защищать свой титул», — сказал Нурмагомедов.