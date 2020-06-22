Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леганес
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Брешиа
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Лечче
Милан
14
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
10«Реал» победил «Валенсию»
22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Бёрнс призвал UFC удалить Макгрегора из рейтингов промоушена

Боец UFC Гилберт Бёрнс призвал удалить бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора из рейтингов промоушена.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сехудо закончил карьеру, и его моментально удалили из рейтингов UFC. Давайте сделаем это и с Конором», — написал в своём «твиттере» Гилберт Бёрнс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. Он сделал это уже в третий раз, но ранее всякий раз возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?

31-летний Макгрегор выступал в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним его соперником был американец Дональд Серроне, который на турнире UFC 246, прошедшем в январе 2020 года, потерпел поражение нокаутом за 40 секунд. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения, последнее — от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Ростов» выступил с заявлением по поводу матча с «Сочи»
Гончаренко не будет готовить ЦСКА к игре против «Динамо»
Российский хоккеист вошел в тройку претендентов на «Харт Трофи»
Хабиб рассказал, что состояние его отца остается тяжелым
СМИ: один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА
На тренировочной базе «Монако» погиб человек
Стало известно о судьбе Златана Ибрагимовича в «Милане»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь