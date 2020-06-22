Бёрнс призвал UFC удалить Макгрегора из рейтингов промоушена

Источник: РИА "Новости"

«Сехудо закончил карьеру, и его моментально удалили из рейтингов UFC. Давайте сделаем это и с Конором», — написал в своём «твиттере» Гилберт Бёрнс.

Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. Он сделал это уже в третий раз, но ранее всякий раз возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

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