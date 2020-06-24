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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор ответил на провокационный пост Абубакара Нурмагомедова

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал пост, в котором его высмеял Абубакар Нурмагомедов.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Яркие кадры эпатажного ирландского бойца UFC.

Ранее российский спортсмен разместил в собственном Instagram кадр поединка своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова с Макгрегором. «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь», — подписал фото Абубакар Нурмагомедов.

Макгрегор обратил внимание на публикацию и напомнил, что ранее COVID-19 переболел Абдулманап Нурмагомедов — отец Хабиба и двоюродный дядя Абубакара. По последней информации, заслуженный тренер России по-прежнему находится в реанимации, так как последствия коронавируса отразились на работе его сердца и почек.

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«Я понял, что вся эта ситуация вокруг Абдулманапа была лишь прикрытием. Обманом, чтобы скрыть недостаточную активность и бегство от боёв. Удачи, но помните — Аллах видит всё!» — говорится в комментарии Макгрегора.

Ирландец бился с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года, проиграв болевым приёмом. После боя произошла массовая драка с участием представителей команд спортсменов, в том числе Абубакара Нурмагомедова.

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Нурмагомедов победил Макгрегора

Макгрегор является экс-чемпионом UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях. В июне он в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры.

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