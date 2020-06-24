Макгрегор ответил на провокационный пост Абубакара Нурмагомедова
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал пост, в котором его высмеял Абубакар Нурмагомедов.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал пост, в котором его высмеял Абубакар Нурмагомедов.
Ранее российский спортсмен разместил в собственном Instagram кадр поединка своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова с Макгрегором. «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь», — подписал фото Абубакар Нурмагомедов.
Макгрегор обратил внимание на публикацию и напомнил, что ранее COVID-19 переболел Абдулманап Нурмагомедов — отец Хабиба и двоюродный дядя Абубакара. По последней информации, заслуженный тренер России
«Я понял, что вся эта ситуация вокруг Абдулманапа была лишь прикрытием. Обманом, чтобы скрыть недостаточную активность и бегство от боёв. Удачи, но помните — Аллах видит всё!» — говорится в комментарии Макгрегора.
Ирландец бился с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года, проиграв болевым приёмом. После боя произошла массовая драка с участием представителей команд спортсменов, в том числе Абубакара Нурмагомедова.
Макгрегор является