Хабиб Нурмагомедов возглавил список самых успешных россиян до 40 лет

В бою между россиянином и американцем на кону стоял «объединенный» пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

В бою между россиянином и американцем на кону стоял «объединенный» пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

При подсчёте баллов учитывались доходы звёзд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, количества подписчиков и запросов в поисковиках.