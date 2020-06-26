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11:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC поставил ультиматум организации

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс снова выступил с критикой руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и поставил ультиматум организации. Об этом он рассказала в ходе подкаста Wild RIde.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

32-летний американец, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC, заявил, что не станет выступать в рамках промоушена, пока его финансовые требования не будут удовлетворены. Джонс подчеркнул, что не просит ничего сверхъестественного. «Я хочу, чтобы мне платили столько, сколько я заслуживаю», — добавил он.

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Кроме того, по мнению Джонса, проблема с выплатами касается не только его. «Да, может, когда у тебя есть миллионы долларов, ты кажешься жадным, когда просишь больше, но дело не в этом. Я чувствую, что у меня есть возможность повлиять на ситуацию. Большинство парней лишены такой привилегии. Они не могут публично заявить о своей второй работе, о долгах. У меня есть приятели, которые живут в зале, потому что у них не хватает денег на съемные квартиры. И это тоже бойцы UFC», — добавил Джонс.

У Джонса произошел конфликт с главой UFC Дэйной Уайтом. Последний заявил, что американец хочет получать на уровне американского боксера-тяжеловеса Деонтея Уайлдера. Кроме того, глава промоушена не признает проблему недоплаты бойцам. В результате Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе. Также из-за несогласия с финансовой политикой компании приостановились переговоры с другим ведущим бойцом UFC — Хорхе Масвидалем.

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