«Главный негодяй» UFC захотел подраться с Нурмагомедовым

Источник: AP 2020

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

35-летний американец, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что ему нравятся спортивные качества Нурмагомедова и поведение россиянина вне октагона. Масвидаль отметил, что готов опуститься в легкий вес, чтобы подраться с россиянином. Однако, как подчеркнул американец, для этого необходимо, чтобы он договорился с UFC о новом контракте на его условиях.

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Масвидаль — «главный негодяй» UFC. Он выиграл уникальный пояс промоушена благодаря победе над соотечественником Нэйтом Диасом в специальном поединке. Кроме того, Масвидаль — автор самого быстрого нокаута в истории организации. Ему удалось завершить бой с Беном Аскреном за пять секунд. Несмотря на звездный статус Масвидаля, его переговоры с UFC по новому контракту еще не завершены. Боец хочет увеличения гонораров.