Олейник подписал новый контракт с UFC
43-летний боец UFC тяжеловес Алексей Олейник подписал с лигой новый контракт.
43-летний боец UFC тяжеловес Алексей Олейник подписал с лигой новый контракт.
Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».
«Подписываю новый контракт. Когда пишешь роман, чувствуешь себя примерно так», — написал спортсмен на своей странице.
Напомним, россиянин выступает в UFC с 2014 года. За это время он провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв.
Последний раз он появлялся в октагоне в минувшем месяце, когда раздельным решением судей победил