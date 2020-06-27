Над американкой издевались в детстве, а она стала легендой ММА и кинозвездой

Источник: AP 2020

Неудавшийся психолог

Карано родом из Далласа, штат Техас. Спортом она занялась в раннем детстве. Повлиял отец, который был профессиональным футболистом и выступал за клуб Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойс». Баскетбол, волейбол, софтбол — Джина была очень активной девочкой и делала успехи в каждом из видов, но душа ее не лежала ни к одному. Более того, в спорте высших достижений Карано себя вообще не видела и мечтала стать психологом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5f72282ce43c551c6a3" data-vnd="b5f72282ce43c551c6a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5f72282ce43c551c6a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

И не просто так: в школе будущая звезда ММА была объектом насмешек из-за довольно мощного телосложения и большого веса. Громила или толстуха — так дразнили Карано некоторые ровесники. Вместо озлобленности появилась склонность к эмпатии — в семье и христианской школе Джину воспитывали именно так. «Моя мама говорила мне: ты не то, что ты весишь, ты то, что у тебя в душе», — вспоминала она.

Кроме того, старшая сестра Джины страдала хронической депрессией, так что Карано искала возможности облегчить ей жизнь. Однако именно из-за этого учебу в Университете штата Невада, где девушка получила стипендию, в итоге пришлось бросить после третьего курса. Джина переехала к сестре, чтобы помогать справляться с ежедневными трудностями.

Примерно тогда же Карано увлеклась муай-тай. Вообще, в зал впервые она пришла потому, что хотела сбросить вес, а ее тогдашний парень как раз увлекался этим боевым искусством. Поначалу и для Джины это было лишь хобби, но тренер — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Мастер Тодди — увидел в ней потенциал. У Карано был поставленный и очень жесткий удар, несмотря на то, что ничем подобным она никогда не занималась. Тодди решил во что бы то ни стало оставить Джину в спорте. Он самым бесстыдным образом заявлял, что она толстая, пытаясь ее мотивировать.

Джина Карано во время пресс-конференции, посвященной фильму "Дэдпул". | Источник: AP 2020

Из муай-тай в ММА

В итоге спорт для Карано действительно стал основным занятием. На полулюбительском уровне она одержала 12 побед в 14 поединках, а еще один бой с ее участием окончился ничьей. Развиваться в муай-тай, тем не менее, было сомнительной перспективой — спорт этот был не так уж популярен, и больших денег в нем не платили.

Но в начале 2006 года Карано получила предложение сменить ринг на клетку. Этому способствовал Тодди — у него были связи с промоутерами, а внимание их к Джине он привлек, когда продюсировал реалити-шоу Ring Girls. Суть заключалась в том, что пять лучших американских девушек в муай-тай отправились на родину тайского бокса, чтобы сразиться с лучшими местными спортсменками.

Карано выгодно выделялась на фоне остальных не только борцовскими качествами: это была привлекательная девушка с голливудской улыбкой, которая побеждала неприглядных соперниц. Понятно, что промоутеров ММА, где официально женские бои еще не проводились, Джина устраивала со всех сторон.

Первый в истории женский бой по правилам ММА состоялся 10 июня 2006 года. Карано нокаутировала соотечественницу Летицию Пестову за 39 секунд. Бой проходил под эгидой промоушена World Extreme Fighting (WEF) в Лас-Вегасе. Спустя три месяца Джина провела еще один поединок, на этот раз под эгидой World Pro Fighting Championships, отправив в нокаут Роузи Секстон.

Благодаря этому триумфу Карано пригласили принять участие в дебютном женском бою именитой организации Strikeforce. Джина одержала победу над Элайной Максвелл единогласным решением судей. Несмотря на то что поединки промоушена еще не показывали по общедоступному телевидению, за Джиной следили миллионы фанатов — в интернете велась нелегальная бесплатная трансляция.

Объяснить возросшую популярность Карано нетрудно: тогда даже далекие от спорта американцы уже знали ее в лицо. После Ring Girls Джину — кроме модельной внешности обладавшей невероятной харизмой — стали звать на всевозможные телешоу в качестве гостьи. А реалити Fight Girls заполучило бешеные рейтинги только потому, что Карано выступила в роли наставницы участниц. Стоило ей покинуть проект, как зрительский интерес обрушился.

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Обнаженное взвешивание

Беспроигрышная серия Карано тем временем продолжалась: американка по праву была главной звездой женских ММА. За хорошие деньги она перешла в EliteXC, и первыми двумя ее соперницами стали Джули Кэдзи и Тоня Эвинджер — им она не оставила шансов. Та же судьба ждала Кейтлин Янг, хотя и сама Джина понесла потери. Финансовые: она не смогла уложиться в вес и отказалась от части гонорара, чтобы бой состоялся. Завершился он победой Карано техническим нокаутом.

На октябрь 2008-го был назначен бой с Келли Коболд. Этот поединок стал первым женским боем, показанным в США по национальному телеканалу — CBS. Во время взвешивания выяснилось, что Джина вновь не проходит — лишними оказались 1,3 килограмма. Тогда Карано сняла спортивный бюстгальтер, а потом разделась полностью и, прикрывшись полотенцем, показала-таки нужный вес. За процедурой телезрители наблюдали в прямом эфире, так что нет ничего странного в том, что интерес к поединку вырос еще сильнее. Во время боя Джина несколько раз была близка к тому, чтобы отправить Коболд в нокаут, но в итоге победила решением.

Карано продолжали сыпаться предложения об участии в шоу. Уровень ее популярности позволял выбирать. Так, в 2008-м Джина приняла только два приглашения. Она снялась в реалити «Американские гладиаторы», которое вел Халк Хоган, а в игре Command & Conquer: Red Alert 3 сыграла советскую снайпершу Наташу Волкову. При этом уже тогда стало ясно, что совмещать спортивную карьеру с работой модели и актрисы сложно даже такой «машине», как Джина Карано.

Джина Карано излучает оптимизм. | Источник: AP 2020

Карано vs. Киборг

В 2009-м Strikeforce перекупил активы обанкротившейся ProElite, материнской компании EliteXC, после чего Карано стала выступать под эгидой калифорнийского промоушена. Его боссы впервые в истории сделали женский бой главным событием вечера. Понятно, что одной из участниц поединка за чемпионский титул в легком весе суждено было стать Джине.

В соперницы ей подобрали грозного мастера бразильского джиу-джитсу Кристиан Жустину по прозвищу Киборг. Почти сразу выяснилось, что против нее у Карано нет шансов. Судья Джош Розенталь остановил бой за секунду до конца первого раунда, когда Джина, лежа на полу, потеряла способность защищаться. Первое в жизни поражение в ММА Джина потерпела на глазах у 15 тысяч зрителей, что были на арене, и еще миллионов болельщиков у экранов.

Интересно, что Джина за выступление получила 100 тысяч долларов — это самый высокий на тот момент гонорар в женских ММА, в то время как Сантос досталось всего 25 тысяч, включая все бонусы.

По сути, это стало концом карьеры. Спортивной, но не в кино. Наоборот — Карано сконцентрировалась на съемках и, кажется, ни разу не пожалела. При этом официально об уходе из ММА Джина не объявила, так что на ее возможном возращении спекулировали еще долго. Поговаривали, что в 2009 году Карано все-таки проведет еще один поединок — на Strikeforce Grand Prix. Но за несколько месяцев до турнира стало известно, что Джина не получила лицензию. Причина не называлась.

А Киборг, между тем, в 2012 году попалась на стероидах и была лишена всех титулов и премиальных. Карано отреагировала на это в интервью порталу State.com: «Если бы я вернулась на два года назад и узнала бы об этом, то была бы очень расстроена. Это был важный момент в моей жизни. Но как бы то ни было, все мы люди и совершаем ошибки. Я знаю, это только сделает ее лучше в будущем. Она отличный боец — с допингом или без него».

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Marvel и «Звездные войны»

С 2008-го по 2013-й Карано не раз попадала на обложки таких журналов, как Maxim и Big Biz Magazine. Постоянно снималась в рекламе, а в 2009-м получила эпизодическую роль в боевике «Кровь и кость». Полноценным же дебютом в кино стала роль Мэллори Кейн в фильме «Нокаут» в 2011 году. Несмотря на то что картина не стала рейтинговой, на Critics Choice Awards-2013 Джину номинировали на награду за Лучшую женскую роль в экшн-фильмах. Статуэтку, правда, получила Дженнифер Лоуренс за «Голодные игры».

После «Нокаута» Карано позвали в «Форсаж». В шестой части ленты она сыграла Райли Хикс — члена дипломатической службы безопасности в команде Хоббса. Потом было несколько ролей в не самых популярных и статусных проектах, а в 2016-м Карано вновь ворвалась в топы, появившись в «Дэдпуле» — фантастическом боевике на основе комиксов Marvel. Ее героиня Ангельская пыль обладает способностью управлять адреналином в собственной крови, и это дает ей сверхчеловеческую силу.

В 2018 году вышел фильм «Выжженная земля», в котором Джина играет наемную убийцу, а в 2019-м — сериал «Звездные войны: Мандалорец», где американка выступила в роли бывшего штурмовика Повстанческого Альянса Кары Дьюн. Причем уже после премьеры Карано рассказала, что никогда не была фанаткой «Звездных войн», но теперь эта вселенная значит для нее очень многое.

Я всегда была сильной. Я всегда была таким человеком. Но я поняла и приняла это, только когда сыграла Кару. Джина Карано

В голливудской тусовке Джина быстро стала своей. На площадке ее окружали звезды — Жан-Клод Ван Дамм, Ченнинг Татум, Майкл Фассбендер, Антонио Бандерас, Юэн Макгрегор, Майкл Дуглас, Брюс Уиллис. Однако сама спортсменка долго не ассоциировала себя с кино. «Я была одиночкой, шла своим путем, искала его в этом бизнесе. Это кажется невероятным, потому что мне никогда никто не помогал», — замечает Карано.

Вообще, Джина часто дает интервью, но есть тема, на которую она говорит неохотно, — личная жизнь. Известно, что у Карано в последнее время были романы с актерами Китом Коупом и Генри Кавиллом, но ни к чему серьезному они не привели. Она признается, что некоторых мужчин пугает ее физическая сила: «Все мои мужики были слабее меня. Хотя меня это в принципе никогда не смущало».

Джина Карано на премьере фильма "Скайуокер. Восход", одного из эпизодов "Звездных войн". | Источник: AP 2020

«UFC — это мечта, которая не осуществилась»

Сейчас бывшей спортсменке 38 лет, и ее давно не зовут вернуться в клетку. Последний раз такое предложение ей поступило в 2014 году от Дэйны Уайта, главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Контракт на бой с чемпионкой в легчайшем весе Рондой Роузи сулил Карано миллион долларов и очень привлекал ее. Только договориться окончательно стороны не смогли. Джина была согласна на то, чтобы провести поединок не раньше чем через полгода — ей нужно было время на подготовку. Уайта это не устраивало — он рассчитывал на более короткий срок, чтобы собрать больше денег. Карано отказалась, а глава UFC отправил ей сообщение с текстом: «Эта сука издевается над нами!».

«Я ответила ему: “Думаю, что вы ошиблись адресатом”. Это был наш последний разговор», — вспоминает Джина. Уайт же на срыв договора отреагировал довольно бурно. «Джина Карано — самая тяжелая спортсменка, с которой я имел дело. Проблема в том, что она позволяет этим голливудским идиотам рулить собой. Это полная дичь. Каждый раз, когда вы имеете дело с кем-то из долбаного Голливуда, начинается полный бред», — возмущался он.

Карано при этом признается, что хотела бы выступать в UFC. Более того, жалеет, что не стала первой женщиной-чемпионкой организации. «Это мечта, которая не осуществилась. Мне больно, что не смогла, но в то же время это я открыла для женщин двери спортивных залов. Теперь они занимаются единоборствами, и это не выглядит странным. Я всегда буду дорожить этим», — говорит Джина.

Карано никогда не была чемпионкой. Но иногда это вовсе не обязательно, чтобы стать легендой.