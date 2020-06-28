Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4

UFC APEX принял новый турнир, который возглавил поединок двух рейтинговых легковесов — бывшего временного чемпиона Дастина Порье (26−6) и яркого нокаутера Дэна Хукера (20−9). Перед UFC Vegas 4 Хукер предположил, что сможет претендовать на чемпионский бой, если сумеет победить Порье. Это изначально было сомнительным развитием событий, но то, что его бой с Бриллиантом получится на загляденье, вряд ли кто-то сомневался.
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Хукер в преддверии поединка шел на серии из трех побед подряд. Но пять раундов по пять минут — первый случай в карьере Дэна, когда он прошел такую дистанцию. Порье же было необходимо закрывать прошлогоднее поражение от Хабиба Нурмагомедова, и он выходил фаворитом в клетку.
В итоге октагон стал центром жесточайшей кровавой 25-минутной рубки: на двоих бойцы нанесли больше 300 ударов, разбив друг другу лица в мясо.
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Результат — победа Порье единогласным решением судей, бонус за лучший бой вечера и, возможно, новый кандидат на лучший поединок года.
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После него оба бойцы вместо пресс-конференции отправились в больницу.
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А Порье даже получил респект от чемпиона. Хабиб похвалил бывшего соперника за зрелищный бой.
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«Вы знаете, Дэн вышел биться. Он крутой парень, находится на подъеме, и он в самом деле был уверен в том, что пройдет меня. Он говорил всякую чушь о том, что побьет меня и будет драться с чемпионом, но я сам чемпион, и я люблю свою работу, поэтому сделал все возможное, чтобы победить. Я не знаю — возможно, я проведу еще один бой до конца года, а может быть, вернусь в следующем году», — признался Порье после боя.
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Впрочем, зрелищным получилось далеко не только главное событие карда. В APEX — очередной град нокаутов и досрочных побед. На Vegas 4 больше половины запланированных боев — 6 из 10 — не прошли всю дистанцию. Вот как это было.
Тяжеловес Морис Грин (9−5) прервал серию из двух поражений (причем — от двух россиян), «задушив» треугольником Джана Вилланте (17−2). В интервью Грин плакал и говорил, что не мог сегодня проиграть — на кону стояла его карьера.
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Такаши Сато (16−3) завершил дебют Джейсона Уитта (17−6) в UFC уже на 48-й секунде. Японец поймал соперника одиночным ударом в челюсть, повалил на канвас и добил. Хоть американский полусредневес и выходил на бой на коротком уведомлении, но вряд ли мог представить, что для него все закончится так.
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Хоть пандемия и нанесла колоссальный ущерб мировому спорту, но для некоторых спортсменов обернулась удачей.
Джулиану Эросе (24−9) позволили вернуться в UFC после двух увольнений, чтобы разделить клетку с идущим на тот момент на идеальном рекорде Шоном Вудсом (7−1). Как и предполагалось, Шон вел поединок, но в третьем раунде попался на прием и был вынужден постучать. Бой получил бонус вечера.
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Луис Пенья (8−3) — колоритный легковес. Он стал центральный фигурой в медиа перед UFC Vegas 4 и, как предполагалось, должен был дать достойную конкуренцию опытному Каме Ворти (16−6), идущему на шести победах подряд. Довольно ровный поединок завершился в третьем раунде: Кама набросил гильотину, а Луис быстро постучал.
Тяжеловеса Таннера Боссера (18−6−1) российские болельщики могут помнить по выступлениям в лиге ACB. Его третьим соперником в UFC стал Филипе Линс (14−5), который не так давно проиграл свой дебютный поединок Андрею Орловскому. Теперь рекорд бразильца в лучшем промоушене мира 0−2 — мощному Таннеру потребовалось меньше трех минут, чтобы несколькими сокрушительными ударами выбить из Линса все его амбиции в UFC.
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Зато кому благоволила удача в Вегасе, так это 20-летней дебютантке Кэй Хансен (7−3), самой молодой девушке в UFC. Миниатюрная американка противостояла опытной соотечественнице Джин Ю Фрей (9−5), которая старше ее аж на 15 лет и тоже проводила свой первой поединок в UFC. Конкурентный бой, где Кэй валяла соперницу на земле, а Джин перебивала Хансен в стойке, завершился в третьем раунде — Ю Фрей в клинче попалась на армбар и сдалась.
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В со-главном поединке вечера Майк Перри (14−6) впервые отпраздновал победу после двух поражений подряд. Пусть и судейским решением, но Платинум сумел победить перспективного Микки Галла (6−3).
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Но интересно не это. Перри сломал все шаблоны и сделал самый необычный угол в истории смешанных единоборств. Одиозного американца, не так давно избившего пьяного парня на видео, сопровождал только один человек к клетке. И это не тренер. Майк доверил честь быть секундантом своей девушке Латори Гонсалес, которая нежно поддерживала и прикладывала ему лед в перерывах между раундами.
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