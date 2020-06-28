Вылет бойца UFC Волкова из США в Россию вновь отложен
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вылет российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова из США в Россию вновь отложен. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вылет российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова из США в Россию вновь отложен. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
Ранее стало известно, что Волков не может вылететь на родину после поединка в США
«К сожалению, нет», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, есть ли понимание, когда Волков вылетит на родину.
Волков 21 июня проиграл американцу Кертису Блэйдсу единогласным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в