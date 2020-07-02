Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор намекнул на переход в рестлинг

Аккаунт компании TheMacLife, принадлежащей ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору, намекнул на возможное участие спортсмена в рестлинг-шоу. Пост доступен в Instagram.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Яркие кадры эпатажного ирландского бойца UFC.

На фото изображен 31-летний Макгрегор с двумя чемпионскими поясами. На левом плече ирландца пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а на правом — организации WWE. В тексте поста бросается вызов главе WWE Винсу Макмэну. Последний неоднократно сам выходил на ринг и принимал участие в поединках со звездными рестлерами. Под публикацией уже стоит лайк от самого Макгрегора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Макгрегор намекнул на возможный переход в рестлинг. В WWE уже выступает бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи.

Макгрегор объявил о завершении карьеры профессионального бойца 7 июня. Аналогичное заявление ирландец до этого делал дважды в бытность бойцом UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор завоевывал чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях. Он также становился чемпионом в британском промоушене Cage Warriors.

Читайте также
 «Хочу расти в новой профессии»: фигуристка бросила спорт ради порно
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающем топе
Шаг до титула. «Зенит» уже 5 июля может оформить чемпионство
В РПЛ сыгран самый продолжительный матч в истории
Хоккеисты РФ не попали в сборную всех времен по версии фанатов
Агент: Россиянин из «Эдмонтона» должен стать игроком ЦСКА
Лидер рейтинга ATP сдал повторный тест на коронавирус
ВФЛА не удалось в срок выплатить штраф World Athletics
Порье рассказал о способе победить Нурмагомедова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь