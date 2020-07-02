Макгрегор намекнул на переход в рестлинг

На фото изображен 31-летний Макгрегор с двумя чемпионскими поясами. На левом плече ирландца пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а на правом — организации WWE. В тексте поста бросается вызов главе WWE Винсу Макмэну. Последний неоднократно сам выходил на ринг и принимал участие в поединках со звездными рестлерами. Под публикацией уже стоит лайк от самого Макгрегора.