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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер знаменитого бойца смешанных единоборств, скончался в пятницу на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Путин был знаком с отцом Хабиба Нурмагомедова. В сентябре прошлого года он встретился с ними в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой. Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб защитил чемпионский титул.

Путин похвалил спортсмена за бой, назвав этот поединок красивым.

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