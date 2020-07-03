Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца, рассказал журналистам
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца, рассказал журналистам
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер знаменитого бойца смешанных единоборств, скончался в пятницу на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.
Путин был знаком с отцом Хабиба Нурмагомедова. В сентябре прошлого года он встретился с ними в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой. Встреча состоялась после турнира в
Путин похвалил спортсмена за бой, назвав этот поединок красивым.