Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер знаменитого бойца смешанных единоборств, скончался в пятницу на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Путин был знаком с отцом Хабиба Нурмагомедова. В сентябре прошлого года он встретился с ними в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой. Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб защитил чемпионский титул.