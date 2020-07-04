«Прошу Хабиба не принимать поспешных решений». Тарасова — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

— Хочу выразить соболезнования всей семье, близким и родным Абдулманапа, — рассказала «СЭ» Татьяна Тарасова. — Мне очень жаль. Желаю его семье со стойкостью перенести эту потерю. Он был великим тренером, большим человеком, воспитавших многих чемпионов и сделавший много открытий для спорта высших достижений. Мне очень жаль.

— Хабибу все время будет тяжело, смерть отца не забывается, — продолжила Татьяна Тарасова. — Но ему надо держаться, так как тренер учил его поступать в тяжелых ситуация. Он подарил ему много любви… Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды. (Тимур Ганеев).