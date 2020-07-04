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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Уайт: Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов

Глава UFC Дана Уайт выразил соболезнования по поводу смерти легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который вчера, 3 июля, скончался от коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «твиттере» danawhite.

«Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт под видео.

Ранее стало известно, что тело легендарного тренера Абдулманапа было доставлено в Дагестан. Самолёт с телом в пятницу вечером встречали близкие родственники. В аэропорту в настоящее время находятся также представители руководства республики. Заслуженного тренера РФ похоронили в селе Кироваул, куда тело доставили на автомобиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

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