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03:06 (мск), источник: Интерфакс

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — похоронили ночью в его селе Кироваул (Дагестан), сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

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Источник: РИА "Новости"

«Похороны завершились. Участие принимали лишь близкие родственники и члены семьи Абдулманапа Нурмагомедова», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, выразить соболезнование родным и близким тренера прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лидера Чечни встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов. Рамазан Ахматович прибыл в сопровождении чеченского правительства. Выразив соболезнование, делегация из соседней республики уехала», — сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов-старший скончался в пятницу в одной из московских клиник.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района. Это его родовое село. После он жил в Кировауле. Являлся заслуженным тренером России, мастером спорта по вольной борьбе. Воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Нурмагомедову-старшему было 57 лет.

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