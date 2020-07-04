Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе

Источник: РИА "Новости"

«Похороны завершились. Участие принимали лишь близкие родственники и члены семьи Абдулманапа Нурмагомедова», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, выразить соболезнование родным и близким тренера прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лидера Чечни встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов. Рамазан Ахматович прибыл в сопровождении чеченского правительства. Выразив соболезнование, делегация из соседней республики уехала», — сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов-старший скончался в пятницу в одной из московских клиник.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района. Это его родовое село. После он жил в Кировауле. Являлся заслуженным тренером России, мастером спорта по вольной борьбе. Воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.