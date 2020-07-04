Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

Источник: AP 2020

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь посоревнуемся», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.