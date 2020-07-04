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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

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Источник: AP 2020
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь посоревнуемся», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

36-летний Фергюсон выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Недавно он должен был сразиться за пояс UFC в лёгком весе с его обладателем Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин был лишён возможности вылететь из страны из-за карантина, введение которого было обусловлено распространением коронавирусной инфекции, и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи.

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