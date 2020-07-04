Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.
«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь,
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
36-летний Фергюсон выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Недавно он должен был сразиться за пояс UFC в лёгком весе с его обладателем Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин был лишён возможности вылететь из страны