Куилли: Разъяренные зрители рвались в октагон, но Абдулманап Нурмагомедов уладил ситуацию

Источник: РИА "Новости"

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни. Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По словам чемпиона UFC, тренер перенес коронавирус, но «инфекция оставила последствия», и наставник находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

«В моем последнем поединке в России разъяренная толпа атаковала клетку после победы. Было страшно, безопасность находилась под угрозой. Абдулманап в тот момент подошел к октагону и быстро уладил ситуацию. Думаю, он был великим человеком, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Куилли.

Последний поединок ирландца в России прошел 19 мая 2018 года в Ростове-на-Дону на турнире Fight Nights Global 87. Куилли победил нокаутом Давида Хачатряна. После этого спортсмен перешел в организацию Bellator.

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