СМИ: Участник главного боя UFC 251 Бернс снят с турнира из-за заражения коронавирусом

Бёрнс должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По информации источника, бой будет перенесен на более поздний срок. Бёрнс подтвердил отмену боя в Twitter, но не уточнил причину своего плохого самочувствия.