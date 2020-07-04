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12:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Участник главного боя UFC 251 Бернс снят с турнира из-за заражения коронавирусом

ТАСС, 4 июля. Участник главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 бразилец Гилберт Бёрнс снят с поединка из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

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Источник: AP 2020

Бёрнс должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По информации источника, бой будет перенесен на более поздний срок. Бёрнс подтвердил отмену боя в Twitter, но не уточнил причину своего плохого самочувствия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бёрнсу 33 года, в его активе 22 поединка, в 19 из которых он одержал победу (15 — досрочно). В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед (8 досрочно) и одно поражение.

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