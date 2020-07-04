СМИ: Участник главного боя UFC 251 Бернс снят с турнира из-за заражения коронавирусом
ТАСС, 4 июля. Участник главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 бразилец Гилберт Бёрнс снят с поединка
ТАСС, 4 июля. Участник главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 бразилец Гилберт Бёрнс снят с поединка
Бёрнс должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на «Бойцовском острове» в
Бёрнсу 33 года, в его активе 22 поединка, в 19 из которых он одержал победу (15 — досрочно). В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед (8 досрочно) и одно поражение.