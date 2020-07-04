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15:38 (мск), источник: ТАСС

Тренер Хабиба Нурмагомедова считает, что боец добился больших успехов благодаря отцу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов добился больших успехов благодаря отцу. Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Хавьер Мендес.

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Источник: AP 2020
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

Отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни. Позднее его тело было доставлено в Дагестан, где прошли похороны.

«Хабиб стал таким бойцом именно из-за воспитания отца, — сказал Мендес. — То, что он стал сильным телом и духом, за это надо сказать спасибо отцу. Мне очень повезло, что мне достался уже сформированный как личность боец. Многие дагестанские бойцы — это школа Абдулманапа, она была, есть и будет».

«Мир потерял легендарного человека», — добавил собеседник агентства.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Он получил звания мастера спорта СССР по вольной борьбе и заслуженного тренера России. Нурмагомедов занимал пост старшего тренера сборной Дагестанп по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира по этому виду спорта, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России.

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