Тренер Хабиба Нурмагомедова считает, что боец добился больших успехов благодаря отцу

«Хабиб стал таким бойцом именно из-за воспитания отца, — сказал Мендес. — То, что он стал сильным телом и духом, за это надо сказать спасибо отцу. Мне очень повезло, что мне достался уже сформированный как личность боец. Многие дагестанские бойцы — это школа Абдулманапа, она была, есть и будет».