Максим Гришин: Риск, что я не вывезу в дебютном бою в UFC — невысокий

— Узнал о предложении позавчера, проснулся утром и увидел входящий звонок из Америки, мне звонил мой менеджер Ризван Магомедов, — сказал Гришин. — Говорит, есть вариант выйти на замену на UFC Абу-Даби в тяжелом весе. Я спросил, кто оппонент, сказали, Марчин Тыбура, и я сразу согласился. Авантюра интересная. Если бы это был мой вес (полутяжелый), я бы не согласился, потому что не успел бы уложиться в лимит, мне 12 килограммов надо было бы согнать, я 104 сейчас вешу. А так соперник нам достаточно удобен, это не самый топовый тяж в UFC, по стилистике подходит, вес не надо гонять. Лучше бы я, конечно, подготовился и полный лагерь прошел, но и сейчас угроза того, что мы не вывезем — невысокая. (Михаил Потапов).