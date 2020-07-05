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12:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Максим Гришин: Риск, что я не вывезу в дебютном бою в UFC — невысокий

Российский боец смешанного стиля Максим Гришин (30−7−2) прокомментировал подписание контракта с UFC.

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Источник: AP 2020

36-летний боец дебютирует в промоушене на турнире UFC 251 В Абу-Даби на «Бойцовском острове». Соперником будет поляк Мартин Тыбура (18−6), бой состоится 11 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Узнал о предложении позавчера, проснулся утром и увидел входящий звонок из Америки, мне звонил мой менеджер Ризван Магомедов, — сказал Гришин. — Говорит, есть вариант выйти на замену на UFC Абу-Даби в тяжелом весе. Я спросил, кто оппонент, сказали, Марчин Тыбура, и я сразу согласился. Авантюра интересная. Если бы это был мой вес (полутяжелый), я бы не согласился, потому что не успел бы уложиться в лимит, мне 12 килограммов надо было бы согнать, я 104 сейчас вешу. А так соперник нам достаточно удобен, это не самый топовый тяж в UFC, по стилистике подходит, вес не надо гонять. Лучше бы я, конечно, подготовился и полный лагерь прошел, но и сейчас угроза того, что мы не вывезем — невысокая. (Михаил Потапов).

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