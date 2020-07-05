Максим Гришин: Риск, что я не вывезу в дебютном бою в UFC — невысокий
Российский боец смешанного стиля Максим Гришин (30−7−2) прокомментировал подписание контракта с UFC.
Российский боец смешанного стиля Максим Гришин (30−7−2) прокомментировал подписание контракта с UFC.
36-летний боец дебютирует в промоушене на турнире UFC 251 В
— Узнал о предложении позавчера, проснулся утром и увидел входящий звонок из Америки, мне звонил мой менеджер Ризван Магомедов, — сказал Гришин. — Говорит, есть вариант выйти на замену на UFC