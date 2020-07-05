Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что тест Бернса на коронавирус дал положительный результат. Отмечается, что переговоры с Масвидалем уже начались.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a682bef75290e68d266" data-vnd="8a682bef75290e68d266" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a682bef75290e68d266" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В активе потенциального соперника Усмана 35 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах (MMA). Масвидаль являлся главным кандидатом на поединок, однако спортсмен был недоволен условиями предложенного контракта, и переговоры зашли в тупик.



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