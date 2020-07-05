Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Ранее стало известно, что тест Бернса на коронавирус дал положительный результат. Отмечается, что переговоры с Масвидалем уже начались.
В активе потенциального соперника Усмана 35 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах (MMA). Масвидаль являлся главным кандидатом на поединок, однако спортсмен был недоволен условиями предложенного контракта, и переговоры зашли в тупик.
Турнир UFC 251 пройдет 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В соглавном бою вечера пройдет реванш между обладателем пояса в полулегком весе Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, а россиянин Петр Ян сразится с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона в легчайшем весе.