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12:05 (мск), источник: Газета.Ру

Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Американский боец Хорхе Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бернса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 против обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана, сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что тест Бернса на коронавирус дал положительный результат. Отмечается, что переговоры с Масвидалем уже начались.

Во время загрузки произошла ошибка.

В активе потенциального соперника Усмана 35 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах (MMA). Масвидаль являлся главным кандидатом на поединок, однако спортсмен был недоволен условиями предложенного контракта, и переговоры зашли в тупик.


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Турнир UFC 251 пройдет 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В соглавном бою вечера пройдет реванш между обладателем пояса в полулегком весе Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, а россиянин Петр Ян сразится с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона в легчайшем весе.

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