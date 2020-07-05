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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мы сделали все, что было в наших силах»: Нурмагомедов о смерти отца

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

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Источник: РИА "Новости"
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

В субботу состоялись похороны Нурмагомедова-старшего, которые прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где жил тренер.

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Отец Хабиба Нурмагомедова скончался на 58-ом году жизни *АРХИВ*

«Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое», — сказал Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова.

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Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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