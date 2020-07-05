«Мы сделали все, что было в наших силах»: Нурмагомедов о смерти отца

«Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое», — сказал Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова.