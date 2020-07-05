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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC спас человека

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс рассказал о спасении человека во время празднования Дня независимости США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

32-летний американец, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что увидел в парке лежащего на земле мужчину, который был сильно пьян. Джонс вместе с друзьями оттащил его в тень, привел в чувство и заставил выпить четыре бутылки воды.

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«Мы убеждены, что сегодня спасли этому человеку жизнь. Чувствую себя невероятно», — написал Джонс. Боец добавил, что не хочет, чтобы его считали героем.

Ранее Джонс поставил ультиматум UFC, заявив, что не станет выступать в рамках промоушена, пока его финансовые требования не будут удовлетворены.

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На счету Джонса 26 побед на профессиональном уровне в ММА. Один бой в карьере он проиграл, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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