Лучший боец UFC спас человека

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

32-летний американец, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что увидел в парке лежащего на земле мужчину, который был сильно пьян. Джонс вместе с друзьями оттащил его в тень, привел в чувство и заставил выпить четыре бутылки воды.

«Мы убеждены, что сегодня спасли этому человеку жизнь. Чувствую себя невероятно», — написал Джонс. Боец добавил, что не хочет, чтобы его считали героем.

Ранее Джонс поставил ультиматум UFC, заявив, что не станет выступать в рамках промоушена, пока его финансовые требования не будут удовлетворены.

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