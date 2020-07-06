Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца Нурмагомедова
Бельгийский и американский киноактер
Бельгийский и американский киноактер
«Брат, мне не довелось встретиться с тобой, но я всегда восхищался твоим жизненным путем. Я буду молиться за тебя. Мои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову и всей семье», — написал Ван Дамм.
Смерть
57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.
Ван Дамм завоевал популярность, снявшись в ряде боевиков в конце 1980-х и начале 1990-х. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Универсальный солдат» и «Патруль времени». До карьеры в кино