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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца Нурмагомедова

Бельгийский и американский киноактер Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Пост доступен в Instagram-аккаунте звезды.

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Источник: РИА "Новости"
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

«Брат, мне не довелось встретиться с тобой, но я всегда восхищался твоим жизненным путем. Я буду молиться за тебя. Мои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову и всей семье», — написал Ван Дамм.

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Смерть Нурмагомедова-старшего вызвала широкий мировой резонанс. В частности, свои соболезнования публично принес глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Хабиб Нурмагомедов — чемпион организации в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Ван Дамм завоевал популярность, снявшись в ряде боевиков в конце 1980-х и начале 1990-х. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Универсальный солдат» и «Патруль времени». До карьеры в кино Ван-Дамм (настоящая фамилия: Ван Варенберг) участвовал в турнирах по каратэ и кикбоксингу.

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