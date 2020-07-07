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10:05 (мск), источник: Газета.Ру

«Снесу башку этому болвану»: Масвидаль подерется с Усманом

Хорхе Масвидаль заменит в главном бое UFC 251 на «Бойцовском острове» заразившегося коронавирусом Гилберта Бернса и сразится в суперпоединке с Камару Усманом. Глава UFC Дана Уайт уже официально подтвердил бой.

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Источник: AP 2020

11 июля на «Бойцовском острове», арендованном UFC специально для проведения регулярных турниров во время пандемии коронавируса, должен пройти UFC 251.

Главным поединком турнира было запланировано противостояние чемпиона промоушена в полусреднем весе американца Камару Усмана с бразильским чемпионом мира по джиу-джитсу, уже много лет выступающим в UFC (в основном в легком весе), — Гилбертом Бернсом.

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Однако 4 июля, в преддверии вылета на «Бойцовский остров» — в Абу-Даби — из Лас-Вегаса обязательный тест Бернса на COVID-19 дал положительный результат.

Кроме того, коронавирус обнаружили у двух секундантов Бернса — его брата Герберта и тренера Грэга Джонса. В результате ни команда Бернса, ни Усман так и не вылетели из США, чтобы затем отправиться на остров.

Изначально предполагалось, что в результате данного инцидента либо главный поединок, либо даже весь турнир UFC 251 будет перенесен на неопределенный срок.

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«Разрушительные новости. Неважно себя чувствую, но я выиграю эту битву. Оставайтесь в безопасности», — написал Бернс в своем Twitter.

Однако тем же вечером Абрахам Кава, менеджер Хорхе Масвидаля, сообщил известному ММА-журналисту Ариэлю Хельвани о том, что его подопечный готов выйти на титульный поединок против Усмана даже на недельном уведомлении.

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Глава UFC Дана Уайт не мог упустить такую возможность. И закрутилось. 5 июля MMA Dude сообщил, что Усман и Масвидаль подписали контракт на поединок, который состоится по изначальному графику 11 июля на «Бойцовском острове».

И уже утром 6 июля Уайт в своем Instagram подтвердил многообещающее противостояние.

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Я знаю, что Бог очень сильно меня любит. Я просто верю и принимаю его планы и все, что у него есть для меня. Это его время, а не мое.
Гилберт Бернс
боец MMA

Естественно, существует вариант, при котором и этот бой все же не состоится: если вдруг один из соперников сдаст положительный тест на коронавирус. Если же тестирование, которое пройдет в Лас-Вегасе, будет успешным, оба спортсмена вылетят на остров.

Букмекеры считают явным фаворитом Усмана, что совсем неудивительно. На него коэффициент равен примерно 1,3, в то время как ставку на Масвидаля можно увеличить в случае его победы почти в 3,5 раза.

33-летнего Усмана недаром зовут «Нигерийский кошмар». Свое единственное поражение в ММА он потерпел в своем втором бою в далеком 2013 году от малоизвестного Хосе Касереса.

Зато потом 15 побед подряд, в том числе уже десять — в рамках UFC! Свой чемпионский титул он завоевал в марте прошлого года, победив решением арбитров после 25 минут месива Тайрона Вудли, а в декабре Усман защитил пояс в бою против дерзкого и (не в меру) разговорчивого любимца Дональда Трампа Колби Ковингтона.

Его Камару нокаутировал на последней минуте пятого раунда, возможно, вызвав стон разочарования в Белом доме.

35-летний Масвидаль, конечно, тоже является элитным бойцом, но его статистика далеко не так впечатляюща: 35−13 в ММА за карьеру и 12−6 в UFC.

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Никакими поясами он никогда не владел, кроме «Пояса худшего ублюдка», который промоушен специально учредил для его последнего поединка с другим одиозным бойцом Нейтом Диасом.

Еще Масвидалю принадлежит рекорд — он оформил самый быстрый нокаут в истории UFC. Ровно год назад — 6 июля 2019 — он отправил отдыхать Бена Аскрена уже на пятой секунде.

Кстати, сейчас Аскрен, как и большинство экспертов, уверенно ставит на Усмана.

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«Скорее всего, Масвидаль проиграет, согласившись драться на коротком уведомлении. Но, вероятно, он получил хороший чек, и это для него важнее. Если Хорхе проиграет, ему организуют реванш с полноценным тренировочным лагерем», — написал боец в своем Twitter.

А вот Масвидаль очень уверен в себе и собирается преподнести сенсацию, о чем не стесняется заявлять во всеуслышание.

Я счастлив больше, чем когда-либо. Я отправлюсь туда, чтобы разбить лицо этому парню, а мне за это еще и заплатят. Я не переставал тренироваться. В какой я форме? Против Бена Аскрена я бы не вышел, поскольку он невероятный борец. Наверное, даже против парня типа Даррена Тилла я бы не вышел. Но я в достаточно хорошей форме для боя с этим болваном, которому я снесу башку. Моя победа будет жесткой. Он будет хватать ртом воздух, а я подниму руку над головой. Я его уничтожу на глазах у всего мира. Это будет брутально.
Хорхе Масвидаль
боец MMA

Александр Седов

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