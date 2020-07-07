«Не все мы кидаемся тележками». Волкановски готов защитить пояс и улучшить имидж бойцов

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Грядущий UFC 251 — один из самых представительных эвентов за всю историю промоушена. Первый из череды турниров, запланированных на «Бойцовском острове», должен покорить сердце любого поклонника смешанных единоборств. Потрясающий состав участников и сразу несколько чемпионских боёв — что может быть лучше? Одним из самых ожидаемых поединков считается реванш, в котором Макс Холлоуэй попытается вернуть себе чемпионство в полулёгком весе, отобранное Александром Волкановски.

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31-летний Волкановски по прозвищу Великий по праву завоевал чемпионский пояс. Резкий и техничный спортсмен с отличной борцовской базой выиграл все восемь поединков в UFC, за карьеру потерпев лишь одно поражение. Австралийский боец с македонскими корнями планировал стать профессиональным игроком в регби, но в смешанных единоборствах у него получалось лучше. Несмотря на навыки вольной борьбы и джиу-джитсу, Волкановски в основном побеждает техническими нокаутами или решениями судей.



Его противник, 28-летний Макс Холлоуэй, — ветеран UFC. Боец по прозвищу Благословенный сражается в промоушене с 2012 года и за это время провёл 22 боя. Началось всё с поражения от Дастина Порье, после чего Холлоуэй «вошёл во вкус» и дрался практически без перерывов. Боевой путь шикарного ударника не был идеальным: в 2013 году Макс оказался на грани вылета из промоушена, проиграв подряд Деннису Бермудесу и Конору Макгрегору. Боец извлёк урок и в 2017 году стал чемпионом полулёгкого веса, сбросив с трона легендарного Жозе Алду. Замахнулся Холлоуэй даже на пояс в лёгком весе, однако проиграл в претендентском бою всё тому же Порье. А вскоре и свой пояс спортсмен утратил.

Первые два раунда поединка с Волкановски чемпион провёл достойно, чаще и качественнее попадая по противнику. Однако после второго перерыва Холлоуэй начал терять инициативу, с удовольствием подхваченную претендентом. Волкановски откровенно «перебивал» Благословенного, который с каждой минутой терял силы. Особенно доставалось ногам американского бойца, принимавшим жёсткие лоу-кики. До нокаута дело не дошло, что не помешало судьям по итогам 25 минут боя единогласно отдать победу Волкановски — 48−47, 48−47, 50−45.

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Права на видео принадлежат UFC.

После поражения Холлоуэй затребовал реванша, и руководство UFC пошло навстречу спортсмену, державшему пояс почти три года. Однако Макс странно подошёл к подготовке. Если верить бойцу, он тренировался только для поддержания физической формы и не провёл ни одного спарринга. Волкановски сомневается, что Холлоуэй говорит правду: «Если честно, я в это не верю. Это всё полная ерунда. Но независимо от того, зачем он так говорит, я не хочу его ни в чём обвинять. Я просто готовлюсь к поединку против максимально тренированного Макса».



Волкановски тоже сумел удивить поклонников. Боец совмещал подготовку к бою с завершением своей книги. Причём не стандартной автобиографии «Пришёл, увидел, победил», а детской книги: «Книга будет обо мне, и это довольно классно. Она будет о том, каково это — быть чемпионом мира. Не все мы являемся придурками, которые швыряют тележки в автобус и бьют пожилых людей, ведь это попадает в прессу. Думаю, это отличный способ показать детям, что мы не такие. Бойцы — одни из самых уважаемых людей из всех, кого я знаю».

На UFC 251 нас ждёт чемпионский бой двух классных и нестандартных спортсменов. Два могучих ударника вновь будут выяснять, кто из них сильнее. Большая часть болельщиков и экспертов уверена в победе Волкановски, но всё покажет только октагон. Поединок будет шикарным, в чём уверяет сам Холлоуэй: «Я был в клетке с этим парнем. Знаю, что он может выложить на стол. Я много знаю о его игре. Это будет зрелище. Гарантирую, что вы, ребята, увидите зрелище в нашем бою».