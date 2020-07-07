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21:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор отреагировал на желание Порье нанести Нурмагомедову первое поражение

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на желание американца Дастина Порье нанести россиянину Хабибу Нурмагомедову первое поражение в карьере. Об этом сообщает BJ Penn.

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Источник: AP 2020
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Яркие кадры эпатажного ирландского бойца UFC.

Порье заявил, что лучше проведет реванш с Нурмагомедовым, чем с Макгрегором. «Министерство очевидности. Получить сотрясение мозга, вырубиться и уткнуться лицом в пол — в миллион раз хуже, чем попасться на сабмишен», — написал в ответ ирландец. Однако затем он удалил свой пост.

Ранее 7 июля Порье заявил о желании провести бой с Нурмагомедовым. Американец отметил, что победа над россиянином впишет его имя в историю.

Нурмагомедов осенью 2020-го должен встретиться с Джастином Гэтжи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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