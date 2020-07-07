Макгрегор отреагировал на желание Порье нанести Нурмагомедову первое поражение

Порье заявил, что лучше проведет реванш с Нурмагомедовым, чем с Макгрегором. «Министерство очевидности. Получить сотрясение мозга, вырубиться и уткнуться лицом в пол — в миллион раз хуже, чем попасться на сабмишен», — написал в ответ ирландец. Однако затем он удалил свой пост.