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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Умара Нурмагомедова на «Бойцовском острове» заменит Джон Кастанеда

25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC.

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В его предварительном карде в лиге должен был дебютировать Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ожидалось, что он подерётся с Натаниэлем Вудом.

Однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова Умар отложил дебют в лиге и отказался от боя. В результате в UFC нашли россиянину замену. Вместо Нурмагомедова с Натаниэлем Вудом подерётся ещё один дебютант лиги Джон Кастанеда, сообщает MMA Fighting.

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Напомним, что дебют Умара Нурмагомедова в UFC откладывается уже второй раз. Впервые в лиге он должен был подраться на турнире UFC 249, но не смог покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса.

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