Умара Нурмагомедова на «Бойцовском острове» заменит Джон Кастанеда

В его предварительном карде в лиге должен был дебютировать Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ожидалось, что он подерётся с Натаниэлем Вудом.

Однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова Умар отложил дебют в лиге и отказался от боя. В результате в UFC нашли россиянину замену. Вместо Нурмагомедова с Натаниэлем Вудом подерётся ещё один дебютант лиги Джон Кастанеда, сообщает MMA Fighting.

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