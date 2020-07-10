Умара Нурмагомедова на «Бойцовском острове» заменит Джон Кастанеда
25 июля на «Бойцовском острове» в
25 июля на «Бойцовском острове» в
В его предварительном карде в лиге должен был дебютировать Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ожидалось, что он подерётся с Натаниэлем Вудом.
Однако
Напомним, что дебют Умара Нурмагомедова в UFC откладывается уже второй раз. Впервые в лиге он должен был подраться на турнире UFC 249, но не смог покинуть территорию России