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11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

UFC обвинили в «ограблении» бойцов

Комментатор поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган раскритиковал политику организации в отношении победных бонусов для атлетов. Свою реакцию он высказал в собственном шоу, которое доступно в YouTube.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

По мнению Рогана, проблема упирается в некачественное судейство. «Прежде всего, если мы собираемся выдавать бонусы за победу, необходимо решить проблему судейства. Нужна улучшенная система подсчета очков, необходимо искоренить некомпетентность», — убежден эксперт.

Роган признался, что неоднократно сталкивался с неадекватным судейством в промоушене, что приводило к несправедливому исходу. «По сути, бойцов просто грабят!», — добавил он.

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UFC премирует бойцов специальными бонусами по итогам турниров в размере 50 тысяч долларов. За «Поединок вечера» награду получает и победитель, и проигравший. Бонус за «Выступление вечера» выдается за зрелищную победу.

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