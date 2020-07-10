UFC обвинили в «ограблении» бойцов

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

По мнению Рогана, проблема упирается в некачественное судейство. «Прежде всего, если мы собираемся выдавать бонусы за победу, необходимо решить проблему судейства. Нужна улучшенная система подсчета очков, необходимо искоренить некомпетентность», — убежден эксперт.

Роган признался, что неоднократно сталкивался с неадекватным судейством в промоушене, что приводило к несправедливому исходу. «По сути, бойцов просто грабят!», — добавил он.

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