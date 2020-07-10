Глава UFC сравнил гонорары Нурмагомедова и лучшего бойца организации
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью
Уайт заявил, что Джонс вступил в конфликт с UFC
По его словам, доход американца не сравним с гонорарами Нурмагомедова. «Все считают, что получают недостаточно. Могу вас заверить, что главные звезды UFC, которые приносят деньги, получают их. Я много раз говорил, что считаю Джонса величайшим в истории, но он не будет получать как Хабиб», — подытожил глава UFC.
Конфликт Джонса с Уайтом начался в конце мая. Глава промоушена заявил, что боец хочет получать наравне с американским
Джонс — лучший боец UFC без учета весовых категорий. Он одержал 26 побед и проиграл один бой. Еще один поединок признан несостоявшимся.