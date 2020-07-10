Глава UFC сравнил гонорары Нурмагомедова и лучшего бойца организации

Источник: AP 2020

Уайт заявил, что Джонс вступил в конфликт с UFC из-за того, что его не устраивает нынешний уровень доходов.

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Фоторепортаж Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой

По его словам, доход американца не сравним с гонорарами Нурмагомедова. «Все считают, что получают недостаточно. Могу вас заверить, что главные звезды UFC, которые приносят деньги, получают их. Я много раз говорил, что считаю Джонса величайшим в истории, но он не будет получать как Хабиб», — подытожил глава UFC.

Конфликт Джонса с Уайтом начался в конце мая. Глава промоушена заявил, что боец хочет получать наравне с американским боксером-тяжеловесом Деонтеем Уайлдером. Кроме того, Уайт отказался признать, что бойцам недоплачивают. В результате Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.