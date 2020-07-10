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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

UFC поставил ультиматум нокаутировавшему пожилого человека бойцу

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поставило ультиматум нокаутировавшему пожилого человека американцу Майку Перри. Заявление организации приводится в Twitter журналиста Бретта Окамото.

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Источник: AP 2020

В UFC заявили, что обеспокоены поведением спортсмена, поскольку оно не отражает принципов организации. Они обратили внимание на проблемы бойца, связанные со злоупотреблением алкоголем. «Он обратился за профессиональным лечением, которое включает в себя психологические консультации. Мы дали понять Перри, что он не получит боя, пока не пройдет программу лечения», — подытожили представители UFC.

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Перри устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека 9 июля. Боец возмущался тому, что неизвестный якобы дотронулся до него без разрешения. Затем он ударил мужчину.

28-летний Перри провел 20 боев в ММА. 14 из них он выиграл, 6 — проиграл. Он выступает в UFC с 2016 года.

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