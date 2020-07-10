UFC поставил ультиматум нокаутировавшему пожилого человека бойцу

Источник: AP 2020

В UFC заявили, что обеспокоены поведением спортсмена, поскольку оно не отражает принципов организации. Они обратили внимание на проблемы бойца, связанные со злоупотреблением алкоголем. «Он обратился за профессиональным лечением, которое включает в себя психологические консультации. Мы дали понять Перри, что он не получит боя, пока не пройдет программу лечения», — подытожили представители UFC.

Перри устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека 9 июля. Боец возмущался тому, что неизвестный якобы дотронулся до него без разрешения. Затем он ударил мужчину.