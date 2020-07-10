Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
9.07
Атлетик
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
11.07
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
11.07
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
11.07
Арсенал Т
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
9Смолов забил «Барселоне»
19:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Федором в прошлом. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

38-летний тяжеловес отверг обвинения в предательстве брата из-за перехода в бойцовский клуб «Ахмат». Он отметил, что из-за разницы в возрасте каждый занимался своей жизнью с самого детства и что неоднократно вступал с братом в конфликт, но всегда «переступал».

Видео
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ДЕРЖАЛ СЛОВО / Почему Александр не нарушает режим в «Ахмате»

Кроме того, Александр Емельяненко вспомнил об особом отношении окружающих к Федору. «В том коллективе, в котором я тренировался, был культ Феди. Он — любитель кулаком по столу стучать, а толком решать вопросы не мог. Приходилось мне договариваться с тренерами, с Вадимом Финкельштейном и так далее», — заявил Емельяненко.

Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение родственника и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

После этого спортсмены не раз высказывали друг другу претензии в публичном пространстве. Александр, в частности, заявлял, что Федор дышит ядом. Емельяненко-старший же говорил, что брат для него умер.

Читайте также
 Тело бывшей самой молодой миллиардерши восхитило фанатов
Самая сексуальная спортсменка попозировала в обтягивающем топе
«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале ЛЧ-2019/20
Стали известны результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЕ
Футболист «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком июня в АПЛ
«Спартак» не сможет победить в Сочи: Топ-5 ставок выходных
Российский хоккеист умер в 23 года
«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь