Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»

Источник: РИА "Новости"

38-летний тяжеловес отверг обвинения в предательстве брата из-за перехода в бойцовский клуб «Ахмат». Он отметил, что из-за разницы в возрасте каждый занимался своей жизнью с самого детства и что неоднократно вступал с братом в конфликт, но всегда «переступал».

Кроме того, Александр Емельяненко вспомнил об особом отношении окружающих к Федору. «В том коллективе, в котором я тренировался, был культ Феди. Он — любитель кулаком по столу стучать, а толком решать вопросы не мог. Приходилось мне договариваться с тренерами, с Вадимом Финкельштейном и так далее», — заявил Емельяненко.

Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение родственника и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.