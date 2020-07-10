Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Федором в прошлом. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Федором в прошлом. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».
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Кроме того, Александр Емельяненко вспомнил об особом отношении окружающих к Федору. «В том коллективе, в котором я тренировался, был культ Феди. Он — любитель кулаком по столу стучать, а толком решать вопросы не мог. Приходилось мне договариваться с тренерами, с Вадимом Финкельштейном и так далее», — заявил Емельяненко.
Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение родственника и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.
После этого спортсмены не раз высказывали друг другу претензии в публичном пространстве. Александр, в частности, заявлял, что Федор дышит ядом.