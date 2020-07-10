Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
10.07
Реал Сосьедад
Гранада
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:00
Арсенал Т
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Бернли
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
10 июля, источник: Lenta.Ru

Глава UFC поддержал Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил поддержку россиянину Хабибу Нурмагомедову, отец которого Абдулманап Нурмагомедов скончался в начале июля. Отрывок пресс-конференции с участием промоутера доступен в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Наверх
Источник: AFP 2020

Уайт подчеркнул, что решил не беспокоить 31-летнего россиянина в ближайшее время. «То, что случилось — ужасно. Мы знаем, насколько Хабиб был близок с отцом и переживаем за него. Мы дадим ему время, чтобы прийти в себя после утраты», — заявил промоутер.

Читайте также
Умер Абдулманап Нурмагомедов

Он также подчеркнул, что у UFC нет договоренности с Нурмагомедовым относительно возвращения в октагон осенью 2020-го. Планировалось, что россиянин будет защищать чемпионский пояс в легком весе в поединке с Джастином Гэтжи.

57-летний отец Нурмагомедова скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Тело бывшей самой молодой миллиардерши восхитило фанатов
Самая сексуальная спортсменка попозировала в обтягивающем топе
Российские футбольные клубы оштрафованы на 1,35 млн рублей
В РФС прокомментировали дисквалификацию Доменико Тедеско
Футболист «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком июня в АПЛ
Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»
Леонид Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Евгением Гинером
Чемпионка мира по шорт-треку ушла из жизни в возрасте 27 лет
«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь