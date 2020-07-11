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10:07 (мск), источник: ТАСС

Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC против Жозе Альдо

ТАСС, 11 июля. Россиянин Петр Ян проведет поединок с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Бой состоится в ночь на воскресенье в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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Источник: AP 2020

Ян достаточно быстро добился возможности побороться за титул чемпиона UFC. Он дебютировал в организации в июне 2018 года и на данный момент одержал шесть побед. Всего в активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.

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Россиянин является уроженцем города Дудинка (Красноярский край). До UFC он выступал в российской организации ACB. Там Ян владел чемпионским титулом в легчайшем весе.

Для Альдо бой станет вторым за карьеру в данном дивизионе. В дебютном поединке бразилец уступил соотечественнику Марлону Мораесу раздельным решением судей. Позднее президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что считает победителем Альдо.

Соперники оспорят титул, который стал вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе принял такое решение в мае текущего года. На турнире UFC 249 он победил Доминика Круза нокаутом во втором раунде, а после поединка заявил о завершении профессиональной карьеры.

На данный момент только один российский боец является чемпионом UFC. Титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту.
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Три титульных поединка

Чемпионский пояс будет стоять на кону не только в поединке Яна и Альдо. Главным событием вечера станет бой за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом и американцем Хорхе Масвидалем. Изначально с Усманом должен был драться бразилец Гилберт Бернс, однако его тест на коронавирус дал положительный результат.

Масвидаль согласился на бой за шесть дней до назначенной даты. Спортсмен согнал для этого около десяти килограммов.

Со-главным поединком вечера станет реванш между австралийцем Александром Волкановски и американцем Максом Холлоуэем. Волкановски победил в первом бою единогласным решением судей. Спортсмены будут бороться за титул UFC в полулегком весе.

В рамках турнира также проведут дебютные бои россияне Максим Гришин и Роман Богатов. Первый встретится с поляком Марчином Тыбурой, второму будет противостоять бразилец Леонардо Сантос. Дебют состоится и у Муслима Салихова, соперником которого станет бразилец Элизеу Залески.

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