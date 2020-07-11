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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA нокаутировал соперника и проиграл

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Уэст проиграл путем дисквалификации на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC FIGHT PASS.

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Во втором раунде поединка против бразильца Майкона Мендонки Уэст провел удачную комбинацию, которую завершил ударом коленом в голову и нокаутировал соперника. Однако при попадании бразильский боец уже опирался на канвас коленом, что расценивается как положение лежа и, следовательно, запрещает удары ногами со стороны соперника. Судья присудил Уэсту поражение путем дисквалификации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 30-летнего американца поражение стало 11-м в карьере при 16 победах.

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