Боец MMA нокаутировал соперника и проиграл

Во втором раунде поединка против бразильца Майкона Мендонки Уэст провел удачную комбинацию, которую завершил ударом коленом в голову и нокаутировал соперника. Однако при попадании бразильский боец уже опирался на канвас коленом, что расценивается как положение лежа и, следовательно, запрещает удары ногами со стороны соперника. Судья присудил Уэсту поражение путем дисквалификации.