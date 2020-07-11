Боец UFC Пейдж Ванзант показала «Лунную походку» Джексона

11 июля Ванзант на турнире UFC 251 сразится с Амандой Рибас. Этот бой станет для неё последним в соответствии с условиями контракта с промоушеном.



Ранее Ванзант заявила, что её доходы от рекламы в соцсети могут превысить её заработки в качестве спортсменки. По словам Ванзант, она планирует попробовать силы в качестве свободного агента, чтобы сравнить доходы в UFC и других промоушенах.