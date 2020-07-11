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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Боец UFC Пейдж Ванзант показала «Лунную походку» Джексона

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, продолжает изучение различных танцевальных движений.

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26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

На этот раз боец разместила в своём «инстаграме» видео, на котором она повторяет легендарную «Лунную походку» Майкла Джексона.

Во время загрузки произошла ошибка.

11 июля Ванзант на турнире UFC 251 сразится с Амандой Рибас. Этот бой станет для неё последним в соответствии с условиями контракта с промоушеном.

Ранее Ванзант заявила, что её доходы от рекламы в соцсети могут превысить её заработки в качестве спортсменки. По словам Ванзант, она планирует попробовать силы в качестве свободного агента, чтобы сравнить доходы в UFC и других промоушенах.

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