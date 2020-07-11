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14:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Петра Яна сравнили с Макгрегором

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров прокомментировал шансы россиянина Петра Яна на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и сравнил его с ирландцем Конором Макгрегором. Слова эксперта приводит Sport24.

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Источник: AP 2020

По мнению Тактарова, Ян сможет завоевать пояс чемпиона UFC в легчайшем весе из-за проблем его оппонента — бразильца Жозе Алду. Специалист подчеркнул, что соперник россиянина полностью не восстановился после поражения в предыдущем поединке. Кроме того, Тактаров заявил, что считает Яна более искусным в ударной технике, чем Макгрегор.

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«Плюс у него в миллион раз лучше с борьбой. Он может и вязать соперника, тащить его в партер. Ну и главное — у Яна огромное желание», — отметил Тактаров.

12 июля Ян выйдет в октагон против Алду на турнире UFC 251 в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Титул освободился после ухода из спорта американца Генри Сехудо.

В 2015 году Макгрегор нанес Алду самое быстрое поражение в карьере. Ирландец нокаутировал бразильца уже на 13-й секунде противостояния.

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