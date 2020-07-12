Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив Альдо на турнире UFC 251

У Альдо было лишь несколько попыток лоукиков, после одного из которых Пётр оказался на настиле, но достаточно быстро встал в стойку. После активного начала россиянин сбавил темп, поэтому второй раунд напротив прошёл под контролем Альдо и остался за ним. В третьем и четвёртом раундах россиянин снова взял ход боя под свой контроль. Окончанием всего поединка стал резкий перевод в тейкдаун со стороны Яна в заключительном раунде, после которого он нанёс десяток точных ударов в голову Альдо, вследствие чего судья и решил остановить бой, отдав победу россиянину техническим нокаутом.