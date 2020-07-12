Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив Альдо на турнире UFC 251
В одном из главных боёв главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в
В одном из главных боёв главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в
Первый раунд прошёл под контролем российского спортсмена. Вначале ему удалось нанести несколько точных ударов, а концовку пятиминутки завершить удачно проведённым тейкдауном и серией ударов.
У Альдо было лишь несколько попыток лоукиков, после одного из которых Пётр оказался на настиле, но достаточно быстро встал в стойку. После активного начала россиянин сбавил темп, поэтому второй раунд напротив прошёл под контролем Альдо и остался за ним. В третьем и четвёртом раундах россиянин снова взял ход боя под свой контроль. Окончанием всего поединка стал резкий перевод в тейкдаун со стороны Яна в заключительном раунде, после которого он нанёс десяток точных ударов в голову Альдо, вследствие чего судья и решил остановить бой, отдав победу россиянину техническим нокаутом.
Таким образом, в UFC теперь два действующих чемпиона из России — Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.
Пётр Ян выиграл все 7 поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и один раз потерпел поражение.